Песков заявил о необходимости деэскалации

В Кремле считают, что деэскалация сейчас необходима, напряженность растет каждый день, в том числе из-за поставок вооружений на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Украина просит США разместить под Харьковом комплексы ПРО

По его словам, страны Запада направляют на Украину войска, самолеты с вооружениями, а также военную технику. Песков подчеркнул, что такие действия провоцируют новые витки напряженности.

Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры