Песков заявил о необходимости деэскалации
В Кремле считают, что деэскалация сейчас необходима, напряженность растет каждый день, в том числе из-за поставок вооружений на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, страны Запада направляют на Украину войска, самолеты с вооружениями, а также военную технику. Песков подчеркнул, что такие действия провоцируют новые витки напряженности.
Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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