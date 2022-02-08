Песков заявил о необходимости деэскалации

По его словам, страны Запада направляют на Украину войска, самолеты с вооружениями, а также военную технику. Песков подчеркнул, что такие действия провоцируют новые витки напряженности.

Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

