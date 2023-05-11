Песков заявил о достижении определенных целей СВО

Часть целей специальной военной операции удалось достичь за первый год, СВО будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV в Республике Сербской.

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Представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация «очень сложная». Песков напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность населения Донбасса, указывает телеканал «360». Эту задачу удалось частично выполнить, отмечает РЕН ТВ.

«Продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться», — указал пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что значительные территории Донбасса были освобождены от противника. Позже здесь состоялись референдумы, и регионы вошли в состав России. Пресс-секретарь назвал это одним из «существенных и важных итогов».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияДмитрий Песков

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