Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина
25 января 202313:05
Компьютерное оборудование в кабинете российского лидера Владимира Путина имеет надлежащий уровень безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», - сказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопрос о компьютерном оборудовании в кабинете президента.
Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдом то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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25 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru