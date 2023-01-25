Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина

Компьютерное оборудование в кабинете российского лидера Владимира Путина имеет надлежащий уровень безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Россия и Путин есть и будут

«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», - сказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопрос о компьютерном оборудовании в кабинете президента.

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдом то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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