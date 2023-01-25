Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина

«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», - сказал пресс-секретарь Путина в ответ на вопрос о компьютерном оборудовании в кабинете президента.

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдом то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

