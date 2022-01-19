Песков заявил, что замены Поклонской на должности посла в Кабо-Верде еще нет
Кандидатуры на замену экс-депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, еще нет. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, кандидатуры «пока не согласовывались». Отказ Поклонской от должности в Кремле объяснили «личными причинами».
Назначение Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде состоялось в октябре 2021 года.
Ранее экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы заявила, что неизвестный из Украины попытался проникнуть в ее дом.
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