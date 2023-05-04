Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоят США
США стоят за атакой Украины на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, аппараты вывели из строя системами радиолокационной борьбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Киев заявил о своей непричастности к инциденту. В свою очередь, в США отметили, что не могут подтвердить атаку беспилотников.
Песков назвал смехотворными попытки Украины и Соединенных Штатов откреститься от причастности к ЧП.
«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь указал, что Москва отдает себе отчет в том, что украинской стороне «не каждый раз» позволяют выбирать средства для атак.
«В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — заключил Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru