Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоят США

Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, аппараты вывели из строя системами радиолокационной борьбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Киев заявил о своей непричастности к инциденту. В свою очередь, в США отметили, что не могут подтвердить атаку беспилотников.

Песков назвал смехотворными попытки Украины и Соединенных Штатов откреститься от причастности к ЧП.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь указал, что Москва отдает себе отчет в том, что украинской стороне «не каждый раз» позволяют выбирать средства для атак.

«В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — заключил Песков.

