Песков заявил, что в Кремле не слышали об угрозе жизни Жириновского и Зюганова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, в Кремле не слышали заявлений врачей или официальных данных Минздрава о том, что жизни и здоровью политиков что-то угрожает.

«Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй», - цитирует Пескова РИА Новости.