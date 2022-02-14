Песков заявил, что в Кремле не слышали об угрозе жизни Жириновского и Зюганова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, в Кремле не слышали заявлений врачей или официальных данных Минздрава о том, что жизни и здоровью политиков что-то угрожает.

«Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй», - цитирует Пескова РИА Новости.

«Лежат рядом!»: Зюганов и Жириновский встречают выходные в больнице

Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что врачи продолжают оказывать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому всю необходимую медицинскую помощь.

В ЛДПР подчеркнули, что информация СМИ о здоровье лидера партии преувеличена и направлена на «сенсационный эффект». В то же время либерал-демократы заявили, что такое пристальное внимание к Жириновскому показывает его значимость в «публичной политике страны».

Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами. Оба политика проходят лечение в Центральной клинической больнице Москвы. По словам Зюганова, его коллега чересчур запустил свое здоровье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийЛДПРКПРФ
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