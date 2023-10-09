Песков заявил, что ситуация в Газе вызывает серьезные опасения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, сообщает РИА Новости.

Армия обороны Израиля сообщила об окончании боевых действий в городах

Отвечая на вопрос о военном флоте США, который движется в направлении Израиля, он отметил, что велик риск вовлечения в конфликт третьих сил.

«В целом ситуация вызывает нашу глубокую озабоченность. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосца «Джеральд Форд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВойнаИзраильСектор ГазаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры