Песков заявил, что ситуация на Донбассе очень тревожная

По его словам, то, что происходит в Донбассе, действительно вызывает чувство тревоги.

«Происходящие на юго-востоке Украины потенциально представляет большую опасность», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась, сообщает RT.