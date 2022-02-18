Песков заявил, что ситуация на Донбассе очень тревожная

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе очень тревожная, сообщает РИА Новости.

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По его словам, то, что происходит в Донбассе, действительно вызывает чувство тревоги.

«Происходящие на юго-востоке Украины потенциально представляет большую опасность», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что обстановка на линии фронта в Донбассе резко обострилась, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаДмитрий Песков
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