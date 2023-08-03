Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и может начать быстрое развитие
Россия вышла из кризиса и получила возможность перейти к быстрому развитию. Об этом заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на образовательном форуме «Территория смыслов».
«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. <...> Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», — отметил представитель Кремля.
Песков указал, что в российском обществе вызывает гордость то, что страна не провалилась в экономическую и социальную пропасть из-за антироссийских санкций, а перешла к развитию.
Между тем президент Владимир Путин назвал одним из основных рисков для социально-экономического развития России рост инфляции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru