Песков заявил, что Россия не приемлет постановку вопроса о незаконной оккупации Курил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
Комментируя использование японским правительством в «Синей книге по дипломатии» формулировки о «незаконно оккупированных Россией» островах он отметил, что подобное происходит регулярно, однако Москва не приемлет таких заявлений.
«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru