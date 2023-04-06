Песков заявил, что Россия не даст Белоруссию в обиду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия так же, как и Россия, окружена странами, которые весьма враждебны, сообщает РИА Новости.
По его словам, действия этих государств «непредсказуемы и недружественны», поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности.
«Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова
- Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
- Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
- Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
- Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
- В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
- Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
- «Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
- Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
- Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru