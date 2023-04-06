Песков заявил, что Россия не даст Белоруссию в обиду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия так же, как и Россия, окружена странами, которые весьма враждебны, сообщает РИА Новости.

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По его словам, действия этих государств «непредсказуемы и недружественны», поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности.

«Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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