Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в провинции Панджшер «несёт дополнительные опасности и угрозы», сообщает ТАСС.

По его словам, конфликт запрещённого в России радикального движения «Талибан с силами сопротивления потенциально чреват «новой гражданской войной в Афганистане».

Представитель Кремля отметил, что Россия не намерена вмешиваться в эти события, в том числе в качестве посредника между сторонами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, приоритетной темой в ходе переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель стал Афганистан, сообщает RT. По его словам, необходимо не допустить развала афганского государства.