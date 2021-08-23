Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в провинции Панджшер «несёт дополнительные опасности и угрозы», сообщает ТАСС.
По его словам, конфликт запрещённого в России радикального движения «Талибан с силами сопротивления потенциально чреват «новой гражданской войной в Афганистане».
Представитель Кремля отметил, что Россия не намерена вмешиваться в эти события, в том числе в качестве посредника между сторонами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, приоритетной темой в ходе переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель стал Афганистан, сообщает RT. По его словам, необходимо не допустить развала афганского государства.
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