Песков заявил, что Россия не будет прекращать контакты с Арменией
13 октября 202316:47
Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Армения была и остается союзником РФ.
Ранее, 13 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По словам главы государства, РФ может принять переговоры в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России
- Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ
- Путин: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года
- «Нехорошему научат»: Путин призвал не читать американские СМИ
- В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
- ЦБ РФ: Реальный эффективный курс рубля с начла года упал почти на 30%
- Путин заявил, что судьба возвращающихся в Россию будет зависеть от их поведения
- Песков заявил, что Россия не будет прекращать контакты с Арменией
- Польша запустила на границе с Россией электронную систему охраны
- Число погибших в секторе Газа достигло почти 1,8 тысячи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru