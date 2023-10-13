Песков заявил, что Россия не будет прекращать контакты с Арменией

Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков заявил, что Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе

Он отметил, что Армения была и остается союзником РФ.

Ранее, 13 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По словам главы государства, РФ может принять переговоры в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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