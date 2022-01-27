Песков заявил, что Путину известно о предложении помочь ДНР и ЛНР оружием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о предложении депутатов оказать помощь самопровозглашённым Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений, сообщает ТАСС.

Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

По его словам, реакции российского лидера на данную инициативу пока нет.

«Мне неизвестно о том, что эта инициатива находится на рассмотрении», - отметил представитель Кремля.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что руководству страны было направлено обращение с просьбой оказать помощь самопровозглашённым ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеЛНРДНРВладимир ПутинДмитрий Песков
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