Песков заявил, что Путину известно о предложении помочь ДНР и ЛНР оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о предложении депутатов оказать помощь самопровозглашённым Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений, сообщает ТАСС.
По его словам, реакции российского лидера на данную инициативу пока нет.
«Мне неизвестно о том, что эта инициатива находится на рассмотрении», - отметил представитель Кремля.
Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что руководству страны было направлено обращение с просьбой оказать помощь самопровозглашённым ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, сообщает RT.
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