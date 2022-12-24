Песков заявил, что Путин получает достоверную информацию о спецоперации от нескольких источников
Президент Владимир Путин получает достоверные данные о ходе специальной военной операции, заявления о том, что российский лидер получает «искаженную» информацию по СВО не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Wall Street Journal.
Ранее газета сообщила, что Путин якобы каждое утро получает письменный брифинг о спецоперации на Украине, при этом информация выверяется, чтобы подчеркнуть успехи российской стороны. Кроме того, по данным СМИ, ФСБ якобы редактирует отчеты командующих для экспертов Совета безопасности, которые передают данные секретарю СБ.
«Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — указал Песков.
Пресс-секретарь также заявил, что планирование вокруг спецоперации является секретной информацией.
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