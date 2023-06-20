Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что 18 июня состоялся весьма продуктивный диалог российского лидера с африканской делегацией, и «этот диалог будет продолжаться».

По его словам, «потенциальная результативность такого разговора» зависит от позиции, которую сейчас занимают украинские власти.

«Вряд ли приходится говорить о какой-либо, скажем так, хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки разных стран способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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