Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что 18 июня состоялся весьма продуктивный диалог российского лидера с африканской делегацией, и «этот диалог будет продолжаться».
По его словам, «потенциальная результативность такого разговора» зависит от позиции, которую сейчас занимают украинские власти.
«Вряд ли приходится говорить о какой-либо, скажем так, хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки разных стран способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru