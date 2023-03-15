Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад обсудят сирийско-турецкие отношения, сообщает РИА Новости.

Президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву

По его словам, эту тему президенты безусловно затронут, однако главной темой будут всё же российско-сирийские отношения, в том числе «взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики».

«Это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии», - заключил представитель Кремля.

Ранее Башар Асад поблагодарил Россию и её народ за поддержку в связи с землетрясением, отдельно упомянув тех граждан России, которые приехали в Сирию для оказания помощи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСирияПереговорыВладимир ПутинБашар Асад
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