Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

По его словам, эту тему президенты безусловно затронут, однако главной темой будут всё же российско-сирийские отношения, в том числе «взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики».

«Это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии», - заключил представитель Кремля.

Ранее Башар Асад поблагодарил Россию и её народ за поддержку в связи с землетрясением, отдельно упомянув тех граждан России, которые приехали в Сирию для оказания помощи, сообщает RT.

