Песков заявил, что Путин еще не зарегистрирован кандидатом в президенты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает РИА Новости.

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По его словам, все нюансы ещё предстоит определить, однако пока действующий президент не зарегистрирован, как кандидат.

Он отметил, что заявление Путина о решении баллотироваться не было домашней заготовкой.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил... абсолютно спонтанно. Он реагировал на обращение людей», — указал представитель Кремля.

Песков также добавил, что ожидается участие Путина в съезде партии «Единая Россия», который намечен на 17 декабря.

Ранее Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок во время общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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