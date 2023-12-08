Песков заявил, что Путин еще не зарегистрирован кандидатом в президенты
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает РИА Новости.
По его словам, все нюансы ещё предстоит определить, однако пока действующий президент не зарегистрирован, как кандидат.
Он отметил, что заявление Путина о решении баллотироваться не было домашней заготовкой.
«Ему задали вопрос, и он на него ответил... абсолютно спонтанно. Он реагировал на обращение людей», — указал представитель Кремля.
Песков также добавил, что ожидается участие Путина в съезде партии «Единая Россия», который намечен на 17 декабря.
Ранее Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок во время общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России выпустил серебряную монету с Леонидом Гайдаем
- Поезда не ходят на юго-восточном отрезке синей ветки метро Москвы
- Песков заявил, что Путин еще не зарегистрирован кандидатом в президенты
- Во Владивостоке не разрешили снести памятник Солженицыну
- Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть
- СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии
- Орбан назвал причины, по которым Украина не может вступить в Евросоюз
- Алексей Страйк анонсировал выступление 12-летнего сына на своем концерте
- Алексей Страйк: На рок-концертах всегда много молодежи
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru