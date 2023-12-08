Песков заявил, что Путин еще не зарегистрирован кандидатом в президенты

По его словам, все нюансы ещё предстоит определить, однако пока действующий президент не зарегистрирован, как кандидат.



Он отметил, что заявление Путина о решении баллотироваться не было домашней заготовкой.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил... абсолютно спонтанно. Он реагировал на обращение людей», — указал представитель Кремля.

Песков также добавил, что ожидается участие Путина в съезде партии «Единая Россия», который намечен на 17 декабря.

Ранее Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок во время общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

