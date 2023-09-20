Песков заявил, что ООН следует адаптироваться к новым условиям миропорядка

По его словам, в этой связи создать новую систему международных отношений невозможно, поэтому следует совершенствовать и развивать уже существующую структуру.

Он указал, что от Организации Объединённых Наций требуется определённая адаптация.

«Изменения идут, это требует определённой адаптации ООН, в первую очередь основного органа - Совета безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что необходимо реформировать Совет безопасности (СБ) ООН, включив в него большее число членов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

