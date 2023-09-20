Песков заявил, что ООН следует адаптироваться к новым условиям миропорядка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что в настоящее время в мире происходят драматические тектонические изменения.
По его словам, в этой связи создать новую систему международных отношений невозможно, поэтому следует совершенствовать и развивать уже существующую структуру.
Он указал, что от Организации Объединённых Наций требуется определённая адаптация.
«Изменения идут, это требует определённой адаптации ООН, в первую очередь основного органа - Совета безопасности», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что необходимо реформировать Совет безопасности (СБ) ООН, включив в него большее число членов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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