Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе
Анкаре не нужно носить розовые очки, никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что нужно «называть вещи своими именами». Песков напомнил, что в истории Турции были периоды интенсивного ориентирования на Запад, а были периоды и менее интенсивного ориентирования.
Ранее Politico сообщало, что Евросоюз не сможет одновременно принять в состав объединения Турцию и Украину из-за некоторых экономических сложностей. Отмечалось, что «рынок этого не вынесет», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru