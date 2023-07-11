Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе

Анкаре не нужно носить розовые очки, никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В Совфеде заявили, что Турция становится недружественной России страной

Он отметил, что нужно «называть вещи своими именами». Песков напомнил, что в истории Турции были периоды интенсивного ориентирования на Запад, а были периоды и менее интенсивного ориентирования.

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз не сможет одновременно принять в состав объединения Турцию и Украину из-за некоторых экономических сложностей. Отмечалось, что «рынок этого не вынесет», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТурцияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры