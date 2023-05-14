Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции

Россия категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы в этой стране, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, «не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции». Он напомнил, что лидер турецкой оппозиции сообщил о наличии неких доказательств, которые при этом он до сих пор не предоставил.

Турецкая оппозиция может легко договориться с Вашингтоном в случае своей победы на выборах. А Россия — потерять партнера, потому что отношения построены на личных договоренностях президентов двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТурция

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