Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции
Россия категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы в этой стране, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, «не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции». Он напомнил, что лидер турецкой оппозиции сообщил о наличии неких доказательств, которые при этом он до сих пор не предоставил.
Турецкая оппозиция может легко договориться с Вашингтоном в случае своей победы на выборах. А Россия — потерять партнера, потому что отношения построены на личных договоренностях президентов двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru