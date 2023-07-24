Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется
Контактов российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, однако их нельзя исключать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Так, Песков ответил на вопрос, могут ли последовать контакты лидеров после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в порту Украины Килия.
Ранее, 21 июля, Эрдоган заявил, что странам Запада следует принять меры для перезапуска зерновой сделки. Он также отметил, что рассчитывает «в самое ближайшее время» обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru