Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется

Контактов российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, однако их нельзя исключать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов

Так, Песков ответил на вопрос, могут ли последовать контакты лидеров после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в порту Украины Килия.

Ранее, 21 июля, Эрдоган заявил, что странам Запада следует принять меры для перезапуска зерновой сделки. Он также отметил, что рассчитывает «в самое ближайшее время» обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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