Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется

Так, Песков ответил на вопрос, могут ли последовать контакты лидеров после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в порту Украины Килия.



Ранее, 21 июля, Эрдоган заявил, что странам Запада следует принять меры для перезапуска зерновой сделки. Он также отметил, что рассчитывает «в самое ближайшее время» обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщает «Радиоточка НСН».

