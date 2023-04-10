Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция вовлечена в конфликт на Украине «и косвенно, и прямо», сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи Париж, поддерживающий Киев, не может в настоящее время претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта.
«Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта... Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия», — заключил он.
Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru