Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция вовлечена в конфликт на Украине «и косвенно, и прямо», сообщает РИА Новости.

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По его словам, в этой связи Париж, поддерживающий Киев, не может в настоящее время претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта.

«Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта... Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия», — заключил он.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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