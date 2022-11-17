Песков заявил, что дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна

По его словам, говорить о них пока ещё рано.

«Пока рано говорить, точных сроков нет. По мере того, как они будут по дипломатическим каналам согласовываться, будем вас информировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что в 2023 году ожидается государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию после сессии китайского парламента в марте, сообщает RT.

