Песков: Запад не разрешает Украине даже думать о мирных переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине.
По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом».
«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры», - указал представитель Кремля.
Он также добавил, что готовность к переговорам демонстрируют только Россия и Китай.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, сообщает RT.
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