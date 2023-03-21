Песков: Запад не разрешает Украине даже думать о мирных переговорах

По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом».

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры», - указал представитель Кремля.

Он также добавил, что готовность к переговорам демонстрируют только Россия и Китай.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, сообщает RT.