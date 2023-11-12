Песков: Запад «дружит» с некоторыми странами для вытеснения России

Отрывок программы в своем Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.



«У коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя. Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней привыкли. Ну и также научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности для страны. Она отметила, что это подчеркивает стратегическое партнерство Молдавии со странами ЕС, США, Великобританией и другими членами Североатлантического альянса, передает «Радиоточка НСН».



