Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

Президент Владимир Путин знаком с содержанием закона об электронных повестках и реестре военнообязанных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля указал, что российский лидер рассмотрит документ, как только законопроект поступит ему на подпись.

По словам Пескова, инициатива призвана упорядочить систему учета и призыва россиян, которые должны служить в армии. Над законопроектом работали эксперты, было много разъяснений. Пресс-секретарь отметил, что в военкоматах страны бывает «много бардака», и документ должен исправить эту ситуацию.

Накануне Госдума приняла законопроект о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных. В среду документ рассмотрят в Совете Федерации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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