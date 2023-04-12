Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

Представитель Кремля указал, что российский лидер рассмотрит документ, как только законопроект поступит ему на подпись.

По словам Пескова, инициатива призвана упорядочить систему учета и призыва россиян, которые должны служить в армии. Над законопроектом работали эксперты, было много разъяснений. Пресс-секретарь отметил, что в военкоматах страны бывает «много бардака», и документ должен исправить эту ситуацию.

Накануне Госдума приняла законопроект о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных. В среду документ рассмотрят в Совете Федерации.

