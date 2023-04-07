Песков: ядерную доктрину пересматривать не потребуется

По его словам, мир может прийти к всеобщему консенсусу по полному отказу от ядерного оружия.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слова Макрона, который заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе», предложив собрать «в одну кучу и уничтожить» все ядерное оружие.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что Лукашенко после размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо».

