Песков высоко оценил участие героев СВО в местных выборах в России

Вместе с тем он воздержался от прогнозов касательно того, повлияет ли такая тенденция на работу власти. Песков выразил уверенность, что героизму и мужеству участников СВО найдется применение и в их повседневной деятельности.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Песков указал Западу на логику политических процессов в России, говоря о популярности Путина, демократии и президентских выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

