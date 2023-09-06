Песков высоко оценил участие героев СВО в местных выборах в России

Участие военнослужащих, отличившихся в зоне проведения спецоперации России на Украине, в местных выборах в России в текущем году демонстрирует их гражданскую активность и достойно высочайшей оценки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков объяснил слова о выборах в России и победе Путина

Вместе с тем он воздержался от прогнозов касательно того, повлияет ли такая тенденция на работу власти. Песков выразил уверенность, что героизму и мужеству участников СВО найдется применение и в их повседневной деятельности.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Песков указал Западу на логику политических процессов в России, говоря о популярности Путина, демократии и президентских выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВыборыСпецоперацияДмитрий Песков

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