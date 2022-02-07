Песков: Временных ограничений для переговоров Путина и Макрона нет

На текущий момент идет пятый час разговора лидеров двух стран. По итогам их диалога планируется пресс-конференция.

По словам Пескова, время на разговор определяется по усмотрению самих президентов.

Макрон находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.