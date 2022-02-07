Песков: Временных ограничений для переговоров Путина и Макрона нет

Временные ограничений для переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона не установлены. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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На текущий момент идет пятый час разговора лидеров двух стран. По итогам их диалога планируется пресс-конференция.

По словам Пескова, время на разговор определяется по усмотрению самих президентов.

Макрон находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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