Песков: возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят хода СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений лишь нагнетают напряжённость и усиливают эскалацию, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Комментируя возможную передачу Киеву ракет большей дальности он отметил, что это не изменит хода специальной военной операции.

«Это прямой путь к нагнетанию напряжённости, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но ещё раз: это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться«, - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине является главной целью для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооружениеДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры