Песков: возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят хода СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений лишь нагнетают напряжённость и усиливают эскалацию, сообщает РИА Новости.
Комментируя возможную передачу Киеву ракет большей дальности он отметил, что это не изменит хода специальной военной операции.
«Это прямой путь к нагнетанию напряжённости, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но ещё раз: это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться«, - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине является главной целью для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- В Госдуме оценили идею Нетаньяху выступить посредником в российско-украинских переговорах
- Глава СНБО Украины: Следующие три месяца станут решающими для СВО
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Форум свободной России»
- Новый президент Чехии выступил за переговоры России и Украины
- Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте
- Подозреваемый в убийстве малолетнего пасынка задержан под Тулой
- Обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах провели у экс-главы МВД Украины Авакова
- Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана
- Песков: возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят хода СВО
- У московских школьников в рамках пилота начались практикумы по подготовке к ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru