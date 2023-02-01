Песков: возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят хода СВО

Комментируя возможную передачу Киеву ракет большей дальности он отметил, что это не изменит хода специальной военной операции.

«Это прямой путь к нагнетанию напряжённости, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но ещё раз: это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться«, - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине является главной целью для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

