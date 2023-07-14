Песков: Власти принимают меры для защиты экономики РФ из-за агрессии Запада
Российские власти на фоне агрессивных действий Запада принимают меры для защиты своей экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что правительство также предпринимает меры для защиты российских компаний. По словам Пескова, именно так нужно относиться к беспрецедентным действиям других стран в отношении России.
Ранее, 13 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем, ни от кого не изолируясь. Выступая на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» глава государства отметил, что оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, «однако этого не будет», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru