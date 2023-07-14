Песков: Власти принимают меры для защиты экономики РФ из-за агрессии Запада

Он отметил, что правительство также предпринимает меры для защиты российских компаний. По словам Пескова, именно так нужно относиться к беспрецедентным действиям других стран в отношении России.

Ранее, 13 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем, ни от кого не изолируясь. Выступая на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» глава государства отметил, что оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, «однако этого не будет», сообщает «Радиоточка НСН».

