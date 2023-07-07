Песков: Визита Путина в новые регионы в ближайших планах нет

По его словам, визита на новые территории нет в ближайших планах российского лидера. Представитель Кремля также указал, что подобные поездки никогда не анонсируются заранее.

«Там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

В конце июня Владимир Путин посетил выставку компаний, победивших в конкурсе новых российских брендов, организованную Агентством стратегических инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

