Песков: Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ

По его словам, российский лидер посетит Турцию в обозримом будущем, на данный момент сроки поездки пока не определены.

«Мы готовимся к этому визиту... рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», - сказал он.

Ранее Песков заявил, что встреча Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в первую очередь будет посвящена российско-турецким отношениям и торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

