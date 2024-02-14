Песков: Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Турцию может состояться до мартовских выборов главы государства, сообщает РИА Новости.

СМИ: визит Путина в Турцию отложен

По его словам, российский лидер посетит Турцию в обозримом будущем, на данный момент сроки поездки пока не определены.

«Мы готовимся к этому визиту... рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», - сказал он.

Ранее Песков заявил, что встреча Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в первую очередь будет посвящена российско-турецким отношениям и торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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