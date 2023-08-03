Песков: Важны не каналы доведения информации, а консолидирующие страну смыслы
Каналы доведения информации до граждан не столь важны, как передающиеся по ним смыслы, которые должны консолидировать общество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены «Убеждать» на форуме «Территория смыслов».
По мнению представителя Кремля, каналы доведения информации имеют второстепенное значение и относятся к категории технологий.
«Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, ... ответственное и самое сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество», — указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что эти смыслы четко видны: патриотизм, гордость по отношению «к тем героям, которые сейчас на передовой» и стране, которая не «провалилась в пропасть» на фоне беспрецедентных западных санкций и «сейчас обсуждает, как будет развиваться».
«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое ... развитие. Это уникально. Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», — добавил представитель Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru