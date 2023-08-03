Песков: Важны не каналы доведения информации, а консолидирующие страну смыслы

По мнению представителя Кремля, каналы доведения информации имеют второстепенное значение и относятся к категории технологий.

«Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, ... ответственное и самое сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество», — указал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что эти смыслы четко видны: патриотизм, гордость по отношению «к тем героям, которые сейчас на передовой» и стране, которая не «провалилась в пропасть» на фоне беспрецедентных западных санкций и «сейчас обсуждает, как будет развиваться».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое ... развитие. Это уникально. Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», — добавил представитель Кремля.

