Песков: В России никто не рассуждает про ядерное оружие

В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что подобные рассуждения способствуют нагнетанию напряженности в «совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере».

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США контактировали с Россией в недавнем прошлом, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЕвропаДмитрий Песков
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