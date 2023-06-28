Песков: В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам Лукашенко о событиях 24 июня
В Кремле полностью приняли формулировки белорусского лидера Александра Лукашенко о произошедшем 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Нормально абсолютно», - сказал Песков.
Представитель Кремля отказался комментировать слова Лукашенко о том, что российский президент был якобы готов «мочить «Вагнер». С этим вопросом Песков предложил обратиться непосредственно к белорусскому коллеге.
Ранее днем военный аналитик Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что подготовка мятежа могла занять три недели, и о нем точно знали в России, Европе и США. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru