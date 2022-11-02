Песков: В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости

В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Повестки вручаются, указа нет: Закончилась ли частичная мобилизация в России

«Здесь совершенно нет необходимости», - приводит РИА Новости слова Пескова, который ответил на вопрос, можно ли ознакомиться с юридическим заключением о том, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации со стороны президента не нужен.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДмитрий Песков
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