Песков: В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости
В Кремле не видят необходимости в выпуске дополнительных актов по мобилизации со стороны президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь совершенно нет необходимости», - приводит РИА Новости слова Пескова, который ответил на вопрос, можно ли ознакомиться с юридическим заключением о том, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации со стороны президента не нужен.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru