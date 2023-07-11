Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы

Ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс очень опасно для европейской безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков: НАТО перед саммитом демонстрирует сильный антироссийский настрой

Он отметил, что те, кто будут принимать решение по ускоренному вступлению Киева в альянс, должны отдавать себе в этом отчет. По словам Пескова, необходимо дождаться конкретных решений.

Ранее, 11 июля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс. Он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры