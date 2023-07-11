Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы

Он отметил, что те, кто будут принимать решение по ускоренному вступлению Киева в альянс, должны отдавать себе в этом отчет. По словам Пескова, необходимо дождаться конкретных решений.

Ранее, 11 июля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс. Он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

