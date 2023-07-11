Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы
Ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс очень опасно для европейской безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что те, кто будут принимать решение по ускоренному вступлению Киева в альянс, должны отдавать себе в этом отчет. По словам Пескова, необходимо дождаться конкретных решений.
Ранее, 11 июля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс. Он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
- ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах
- ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии
- Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы
- Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе
- Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне
- Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи
- Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией
- Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО
- Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru