Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане

По его словам, использование соцсетей для таких целей является давней историей. Песков также отметил, что спецслужбы России всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию государства.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.

