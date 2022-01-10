Песков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в Казахстане

Использование социальных сетей для вовлечения граждан в незаконные акции, как это было в Казахстане, - зло, которое нужно купировать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, использование соцсетей для таких целей является давней историей. Песков также отметил, что спецслужбы России всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию государства.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КазахстанДмитрий ПесковРоссия
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