Песков: «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины»

России удалось изрядно потрепать военную машину Украины в ходе проведения специальной военной операции, сообщил телеканалу ATV Республики Сербской пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал на сложность спецоперации, при этом заявив, что российская армия справляется с поставленными задачами, а с помощью высокоточных ракет удалось разрушить «очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения».

Официальный представитель Кремля отметил, что демилитаризация бывшей советской республики является очень важной целью СВО.

Также Песков напомнил о поставках западных вооружений Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДмитрий Песков

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