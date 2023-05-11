Песков: «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины»
России удалось изрядно потрепать военную машину Украины в ходе проведения специальной военной операции, сообщил телеканалу ATV Республики Сербской пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал на сложность спецоперации, при этом заявив, что российская армия справляется с поставленными задачами, а с помощью высокоточных ракет удалось разрушить «очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения».
Официальный представитель Кремля отметил, что демилитаризация бывшей советской республики является очень важной целью СВО.
Также Песков напомнил о поставках западных вооружений Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru