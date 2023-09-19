Песков: У России и Армении не было контактов на высшем уровне

Российские военные находятся в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, но их пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что дальнейшие действия сторон будут зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты на данном этапе.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

