Песков: У России и Армении не было контактов на высшем уровне
Российские военные находятся в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, возможны и контакты на высшем уровне, но их пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что дальнейшие действия сторон будут зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты на данном этапе.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru