Песков: У ХАМАС не было контактов с Кремлем в Москве

«Кремлевской программы» и контактов с Кремлем у прибывших в Москву представителей палестинского движения ХАМАС нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет», — указал Песков.

Пресс-секретарь также напомнил о сообщении о визите по линии МИД.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Стороны обсудили освобождение заложников, эвакуацию россиян из сектора Газа. Кроме того, ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия дипломатии РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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