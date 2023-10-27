Песков: У ХАМАС не было контактов с Кремлем в Москве
«Кремлевской программы» и контактов с Кремлем у прибывших в Москву представителей палестинского движения ХАМАС нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет», — указал Песков.
Пресс-секретарь также напомнил о сообщении о визите по линии МИД.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Стороны обсудили освобождение заложников, эвакуацию россиян из сектора Газа. Кроме того, ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия дипломатии РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru