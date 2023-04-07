Песков: степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине не повлияет на СВО

По его словам, это никоим образом не не скажется на результатах специальной военной операции (СВО).

«Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине, сообщает RT.