Песков: степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине не повлияет на СВО
7 апреля 202316:30
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил о росте степени вовлечённости США и стран НАТО в украинский конфликт.
По его словам, это никоим образом не не скажется на результатах специальной военной операции (СВО).
«Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине, сообщает RT.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru