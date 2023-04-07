Песков: степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине не повлияет на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил о росте степени вовлечённости США и стран НАТО в украинский конфликт.

В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО

По его словам, это никоим образом не не скажется на результатах специальной военной операции (СВО).

«Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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