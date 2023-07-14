Песков согласился с Орбаном, что политика США затягивает конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика США способствует затягиванию украинского конфликта.
Ранее Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет, а Вашингтон мог бы при желании предложить прекратить огонь и начать переговоры, урегулировав ситуацию «на следующее утро».
Комментируя слова Орбана, Песков отметил, что «так оно и есть». Представитель Кремля указал, что США заставляют Киев «воевать до последнего украинца».
«Именно США являются застрельщиком в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украине, боеприпасов», — подчеркнул пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru