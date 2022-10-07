Песков: слова Зеленского о превентивном ударе доказывают правильность спецоперации

Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России лишний раз подчеркивают правильность решения о проведении специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал заявление украинского президента совершенно вопиющим, а также указывающим на моральное состояние главы Украины, которое может привести к непоправимым ошибкам.