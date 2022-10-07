Песков: слова Зеленского о превентивном ударе доказывают правильность спецоперации
Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России лишний раз подчеркивают правильность решения о проведении специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он назвал заявление украинского президента совершенно вопиющим, а также указывающим на моральное состояние главы Украины, которое может привести к непоправимым ошибкам.
«Это лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», — добавил Песков.
Ранее Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru