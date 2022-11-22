Песков считает неправильным сравнение Путина с Хрущёвым

Хотя, при этом, по словам Пескова, речь, как и тогда идёт о столкновении нашей страны с коллективным Западом во главе с Вашингтоном.

В конце октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что ни в коем случае не может представить себя в роли Хрущёва.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент также заявил, среди прочего, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.

