Песков: Россия не оказывала давления на Сирию
Россия не оказывает давления на Сирийскую Арабскую Республику по части гуманитарных грузов и постоянно контактирует с местными властями, оказывая помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президентам Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне разрушительного землетрясения, затронувшего территории двух стран. Об этом сообщило агентство НСН.
В послании Асаду и Эрдогану Путин отметил, что Россия разделяет боль людей, которые потеряли близких, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Согласно последним данным, число жертв разрушительного землетрясения превысило 33000 человек.
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