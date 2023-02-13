Песков: Россия не оказывала давления на Сирию

Россия не оказывает давления на Сирийскую Арабскую Республику по части гуманитарных грузов и постоянно контактирует с местными властями, оказывая помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президентам Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне разрушительного землетрясения, затронувшего территории двух стран. Об этом сообщило агентство НСН.

В послании Асаду и Эрдогану Путин отметил, что Россия разделяет боль людей, которые потеряли близких, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Согласно последним данным, число жертв разрушительного землетрясения превысило 33000 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьЗемлетрясениеСирияРоссияДмитрий Песков
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