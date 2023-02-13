Песков: Россия не оказывала давления на Сирию

На МКАД за три года стало в два раза меньше аварий с летальным исходом

В Москве впервые опубликован рейтинг детских городских поликлиник

Оформить карту болельщика теперь можно во всех центрах госуслуг

Музей космонавтики начинает новую образовательную программу о планете Земля

На станции метро «Маяковская» прошли первые в этом году бракосочетания