Песков: Россия не намерена требовать извинений за фейки о «вторжении»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и организации ведут против России информационную агрессию, сообщает ТАСС.
Комментируя сообщения западных СМИ о якобы вторжении РФ на территорию Украины он отметил, что Москва не намерена требовать публичных извинений за эти фейки.
Представитель Кремля также выразил надежду на то, что теперь читатели западных СМИ поймут, чего стоят подобные заявления.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что утверждения США о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом, сообщает RT.
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