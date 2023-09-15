Песков: Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений

Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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Он уточнил, что у сторон изначально не было планов подписывать какие-то документы.

Ранее днем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину сотрудничать с Северной Кореей «на троих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ДипломатияДмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин

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