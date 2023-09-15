Песков: Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений
15 сентября 202312:57
Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что у сторон изначально не было планов подписывать какие-то документы.
Ранее днем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину сотрудничать с Северной Кореей «на троих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru